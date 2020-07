Ordona si prepara alle Amministrative, le proposte per gli elettori

Ordona, 25 luglio 2020. Si va delineando, così, il panorama delle candidature alla carica di sindaco e consiglieri nel comune situato sulle prime colline del Tavoliere centro-meridionale. Due giorni fa il comunicato Facebook del commissario straordinario del partito Fratelli d’Italia in loco, Clemente Terribile. “Si sta inquadrando la terza lista” le sue parole “la lista del centro- destra, la lista del popolo. La lista che si dovrà fare obbligatoriamente e necessariamente”. Le altre due presumibili liste, quella della attuale sindaca Serafina Stella che, pare, si ricandiderà, e quella di Adalgisa La Torre, anche lei avvocato. Serafina Stella, stando a voci circolate nella rete, manterrà al suo fianco soltanto alcuni dei nomi che hanno fatto parte della compagine amministrativa con la quale ha governato nell’ultimo quinquennio. A fare da contraltare, Adalgisa La Torre, anche lei avvocato e già impegnata in politica come consigliera di maggioranza dal 2005 al 2010 con l’allora sindaco Pandiscia.

Entrambe le contendenti si presenteranno, sembrerebbe, con liste civiche. La lista di Clemente Terribile farà invece capo alla coalizione di tre partiti. “Annuncio che tra 10 giorni ci sarà una grande assemblea tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega” ha dichiarato infatti nel suo comunicato Facebook il commissario straordinario, che ha poi sottolineato: “Credo nei valori dei partiti, perché i partiti sono la sicurezza del popolo. Sono convinto che il popolo darà un sostegno perché i partiti hanno dei valori, hanno una storia”.