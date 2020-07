A due giorni dalla discovery degli atti che hanno svelato quel che accadeva nella stazione cara­binieri Levante di Piacenza, con chi do­veva difendere la legalità accusato di reati pesantissimi che arrivano fino alla tortura, salta l’intera catena di comando della cittadina emiliana: il comando generale dell’Arma trasferisce ad altro incarico il comandante provinciale, il tenente colonnello Stefano Savo arri­vato alla fine del 2019 in Emilia, il te­nente colonnello Marco Iannucci, comandante del reparto operativo e il ca­pitano Giuseppe Pischedda, che fino a ieri mattina guidava il nucleo investi­gativo.

L’inizio della fine per Giu­seppe Montella e i carabinieri suoi so­dali comincia lo scorso 16 aprile, quan­do l’appuntato napoletano che pensava di vivere come in Gomorra scopre la cimice piazzata dalla Guardia di Fi­nanza nella sua Audi A4. Poi, dopo l’apparecchio sulla sua vettura, gli in­dagati ne scoprono altri tre nel giro di 24 ore. Scrive il Gip: “Montella con la solita tracotanza, si dichiara convinto di non aver fatto nulla di male”. A ritrovare la microspia sull’auto di Montella è Simone Giardino, origina­rio di Vieste, uno dei fratelli coinvolti nello spaccio, dopo che il carabiniere gliela porta in officina per controllare “un rumore che non aveva mai sen­tito”.

Fonte: retegargano