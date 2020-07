Bologna, 25 luglio 2020. Un 42enne di Foggia, Antonio Grilli, da anni residente a Castel Maggiore, nel Bolognese, è deceduto ieri pomeriggio mentre stava lavorando in una cava di sabbia a Bologna, in via Zanardi. Lo si apprende da raccolta dati.

Come accertato dagli inquirenti, “l’uomo si è tagliato sul collo con una smerigliatrice mentre stava eseguendo alcuni lavori ed è morto dissanguato“. “Il 42enne è stato ritrovato da un collega, nel bagno di una struttura all’interno della cava”.