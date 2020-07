Vieste, Nobiletti “Torna il mercato quindicinale”

Vieste, 25 luglio 2020. In applicazione delle recenti linee guida dell’amministrazione comunale, lunedì 27 luglio a Vieste torna il mercato quindicinale per lo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio su aree pubbliche. Sarà consentito lo svolgimento a merceologia completa, con i posteggi per la vendita sia di prodotti alimentari che di altri generi di consumo. Alla decisione si è giunti dopo un incontro con le associazioni di categoria tenutosi presso il Palazzo di Città e al quale hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Nobiletti e l’assessore al Commercio Rossella Falcone. Il mercato di lunedì 27 luglio sarà aperto solo agli ambulanti concessionari, mentre dal mercato del 31 agosto, l’autorizzazione alla vendita sarà estesa anche ai cosiddetti “spuntisti”, compatibilmente con i posti assegnati.

“La ripresa del mercato settimanale – ha affermato l’assessore Falcone – rappresenta un’ottima notizia che permette ai soggetti economici del settore di riprendere le proprie attività. Confidiamo nel buon senso di cittadini e turisti che devono frequentare il mercato con la massima attenzione ricordando che, anche se si tratta di un luogo aperto, è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza sociale di almeno un metro dalle altre persone.”