Baia Calenella, ecco perché tanti amano questo angolo di paradiso

Acque cristalline, scenario mozzafiato, coccolati da un personale gentile, professionale e simpatico. È l’angolo di paradiso del Campeggio e Villaggio Turistico “Baia Calenella”, all’interno di una delle dodici spiagge più belle della Puglia e d’Italia, immersa tra i pini d’Aleppo a pochi passi da Monte Pucci, Peschici e Rodi Garganico.

Come ogni anno il villaggio turistico è meta puntuale delle vacanze degli italiani e anche di molti turisti esteri. Una riscoperta delle bellezze del Gargano che passa attraverso il relax, il divertimento, e le numerose attività che si possono svolgere tra giochi e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età, sport in acqua e in spiaggia, e un percorso salute sviluppato nel folto della vegetazione, tra lecci e pini secolari. Non manca il corso di Yoga del maestro e istruttore Luigi Scarabino, il corso di danza del ventre dell’insegnante Luisa Laudaddio, il corso di tiro con l’arco e un corso di Nordic Walking. Ogni sera sono organizzati degli spettacoli entusiasmanti a cura di Elvis Payno e del suo team di animazione.

Una vacanza del genere lascia soltanto la voglia di tornare, e difatti sono molti i turisti che a Baia Calenella hanno lasciato il proprio cuore ritornando ogni anno. Un luogo ideale per concedersi al meglio la propria vacanza da vivere in fondo.