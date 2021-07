Foggia, segreteria C.S.A. RAL Provincia chiede incontro al Presidente Gatta

Statoquotidiano.it, Foggia, 25 luglio 2021. “Un incontro col Presidente Gatta per definire la questione delle progressioni economiche orizzontali”.

È questa la richiesta avanzata dal sindacato C.S.A. RAL in una nota diffusa dal responsabile enti locali Felice Scopece. “I dipendenti aspettano dall’anno 2019 le progressioni economiche orizzontali. Non si conoscono le ragioni del ritardo dell’applicazione del contratto decentrato già sottoscritto, che impegna la provincia “a fare” gli atti esecutivi, per il riconoscimento delle indennità e compensi previsti”, sottolinea Scopece a Statoquotidiano.it.

“La progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dall’art.64 c.3 del CCNL 21.05.2018, si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriale B3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: per la categoria A, dalla A1 alla posizione A6; poi per la categoria B, dalla B1 alla posizione B8 e dalla posizione infracategoriale B3G alla posizione B8G; inoltre per la categoria C, dalla C1 alla posizione C6; e infine per la categoria D, dalla D1 alla posizione D7. Costituiscono, un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria. Più nello specifico, si tratta dell’attribuzione di uno stipendio di poco più elevato, al quale deve corrispondere una maggiore efficienza e produttività, dello stesso dipendente.

Oltre, quindi ad un obiettivo economico/mutualistico, vi è soprattutto anche una maggiore performance aziendale e prima ancora individuale, con evidenti ed innegabili, vantaggi organizzativi interni e di servizio reso all’utenza in termini di tempestività. Inoltre,all’interno della stessa area, per la progressione orizzontale, va rispettato il criterio della selettività, già presente in passato, ossia, la progressione va riservata ad una quota di personale aventi diritto per ogni singolo anno”.

Di seguito si riporta il link al comunicato integrale C.S.A. Regioni Autonomie Locali

richiesta incontro provincia