Gentilissimo Direttore di StatoQuotidiano.it,

A proposito del bilancio ASE “2020” di recente approvazione.

Si legge nel comunicato stampa del 21 luglio 2021,

“i rappresentanti dei comuni soci presenti, l’avv. Nobiletti, sindaco del Comune di Vieste ed il Commissario Straordinario Prefetto dott. Vittorio Piscitelli in rappresentanza del Comune di Manfredonia, hanno ringraziato l’amministratore unico, gli organi di controllo e gli uffici aziendali per il lavoro svolto, per la rotta positiva assunta da ASE spa e la prudenza dimostrata nella gestione della cosa pubblica.”

“L’amministratore Unico esprime viva soddisfazione per i risultati conseguiti anche perché ASE spa ha prodotto gli utili di gestione attuando una politica economica in perfetta linea rispetto alle direttive ARERA (Autorità di regolazione per energia reti ed ambienti), restando significativamente sotto i limiti di costo standard previsti in materia dall’autorità.”

Ricordo, a tutti i nostri concittadini che stiamo parlando del bilancio “ASE 2020” competenza che va dal 1/1/2020 al 31/12/2020;

Riporto alla mente di tutti, di essere stato in carica, come AU, fino al 4/12/2020, per un numero totale di 338 giorni dell’anno 2020, contro i 27 del mio successore, nominato solo il 5/12 dell’anno 2020.

In diversi miei comunicati informavo i lettori che da un bilancio al 30/09/2020 risultava un utile di € 802.508,00 un dato, questo, che si confermava anche al 30/11/2020. Pertanto, il risultato di gestione con un utile per l’azienda di € 84.000,00, approvato, fa solo ridere e, per questo, credo che ogni commento risulti superfluo.

Inoltre, nel comunicato stampa, l’Amministratore Unico Raphael Rossi afferma che sono stati effettuati accantonamenti per € 230.000,00 a possibile copertura di crediti incagliati perché ormai piuttosto datati e che, quindi, hanno concorso alla diminuzione dell’utile di esercizio.

Considerato che sono stato in carica fino al 4/12/2020, gli unici crediti che l’azienda vantava a tale data verso terzi erano:

Comune di Zapponeta € 148.520,00;

Comune di Vieste € 560.367,00 (già aventi uno stanziamento a copertura di eventuali perdite per € 266.343);

Comune di Manfredonia € 626.910,00 per servizio di pulizia porti.

Per il recupero di tali crediti, certi ed esigibili, avevo provveduto a dare mandato legale per il recupero giudiziale all’avvocato TETA (credito nei confronti del Comune di Manfredonia per € 626.910,00) e all’avvocato Giovanni MANSUETO (credito nei confronti del Comune di Vieste per € 560.367,00). Orbene, mi sembra alquanto strana e fuori luogo la volontà di addivenire ad un ulteriore accantonamento fondo svalutazione crediti e mi sorge spontaneo chiedere: vi è stato un esito di giudizio sfavorevole? E, ancora, i mandati legali per il recupero sono sempre in essere oppure sono stati revocati dal nuovo amministratore? È strano che tutto questo sia avvenuto nei soli 27 giorni di gestione del nuovo amministratore. Quali sono le vere motivazioni?

Ricordo, inoltre, che l’incasso di tali somme sono necessarie sia per ripristinare il FONDO TFR sia per l’utilizzo in diminuzione del costo TARI a favore dei cittadini di Manfredonia.

Considerando quanto sopra, sarebbe opportuno che i prossimi candidati sindaci si adoperino per far valutare agli organi preposti la corretta redazione del bilancio di esercizio al fine di evitare eventuali falsi in bilancio in enti partecipati dal Comune di Manfredonia.

Nota del Geom. Francesco Barbone (ex AU ASE SPA)