FOGGIA, 25/07/2022 – (ledicoladelsud) L’elisoccorso giunto a Margherita di Savoia per annegamento è decollato. Drammatico soccorso per un uomo di 40anni, di nazionalità algerina, tratto in salvo da annegamento nel pomeriggio di domenica 24 luglio, poco dopo le ore 17:15, nei pressi del porto canale di Margherita di Savoia.

Da una primissima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto, per cause in corso di accertamento, dal ponte che collega il centro salinaro con Zapponeta, sulla strada provinciale 5. Con gli operatori del servizio 118, immediati giunti sul posto, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Margherita e di Barletta (che svolgono servizio di supporto, nel periodo estivo nel centro salinaro), che hanno provveduto ad allertare un elicottero dell’Alidaunia adibito al trasporto in ospedale.

Le condizioni del ferito, trasferito quindi agli Ospedali Riuniti di Foggia, sono giudicate gravi: il 40enne ha riportato un sospetto trauma cranico ed un’emorragia celebrale. Particolarmente delicate le operazioni di soccorso. La strada provinciale n.5, trafficatissima dal rientro dal mare è rimasta bloccata per consentire l’intervento dell’équipe sanitaria ed agevolare l’atterraggio dell’elicottero. Fondamentale l’impiego della Polizia Locale per la gestione dell’intenso traffico nella zona. (ledicoladelsud)