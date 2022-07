Capitanata, torna Premitour: un viaggio tra l’olio di Puglia

Foggia, 25 luglio 2022 – Si torna alle origini ed alla terra in Puglia con Premitour 2022. Gli oleifici diventano protagonisti anche in questa seconda edizione di questa rassegna itinerante, si raccontano e descrivono un prodotto che rende la Puglia regione di eccellenza per la produzione di Olio Extravergine d’Oliva. Il primo appuntamento con Premitour 2022 è previsto il 10 agosto ad Ugento (Le) nell’ Oleificio Labbate, fondato più di un secolo fa da Dionisio Labbate.

Seguiranno le tappe e i seminari all’Oleificio Vallarella di Barletta il 4 settembre, per poi spostarsi in provincia di Foggia, a San Severo, nell’azienda Mio Padre è un Albero di Lidia Antonacci (9 settembre). Una tappa nella Porta dei Monti Dauni, Troia, all’Oleificio Diomede il 2 ottobre e poi ritorno a San Severo al Podere Serraglio di Paki Attanasio (l’8 ottobre). Si resta in zona il 15 ottobre con il seminario e la degustazione previsti da Gargaloca ad Apricena per terminare il 22 ottobre con una masterclass all’Oleificio Cericola di Pietro Leone, nel cuore del Tavoliere delle Puglie, a Borgo Incoronata (Fg).

Premitour è un ritorno alle origini, alla terra, al riavvicinare il pubblico a quella che è la storia contadina di Puglia: nei vari eventi, organizzati dall’Aps Only Food di Foggia, infatti, il pubblico locale impara a conoscere le realtà imprenditoriali agricole esistenti.

L’innovazione che apporta Premitour al comparto “olio” è quella di dar voce a queste aziende, poco conosciute e dal passato non facile, attraverso momenti di aggregazione e dialogo tra culture diverse, grazie ad un raccordo tra enti pubblici, privati, enti del terzo settore, associazioni e professionisti del comparto agricolo e olivicolo.