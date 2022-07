Dario Santoro brilla alla “Moretti Corva”, terzo assoluto e primo italiano

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 25 Luglio 2022.

Altra brillante prestazione per Dario Santoro, che dopo essere insignito del giusto riconoscimento dall’amministrazione comunale di Manfredonia, per i tanti traguardi e vittorie ottenute in giro per l’Italia nella sua carriera, ha ottenuto un prestigioso 3° posto assoluto, sui 215 iscritti partecipanti, primo tra gli italiani, battuto solo da due kenioti, nella prima edizione della “Moretti Corva”, trofeo podistico andato in scena nella città di Porto Sant’Elpidio. L’ex trofeo Ricci (1993-2006) ha visto in passato la partecipazione di tanti campioni tra cui l’olimpionico Baldini. La competizione riconosciuta come “Brain Run” è stata fortemente voluta da Fausto Chionni, che con la sua società ha coronato il sogno di abbinare lo sport ad un tema sociale, ossia la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della Sla, sulla scienza e ricerca. Hanno presenziato all’annuale edizione, grandi atleti del passato come Di Lello, Leone, Caimi, Ruggiero, Goffi, alcuni dei quali hanno pure accompagnato gli iscritti, correndo con loro.

Dal punto di vista prettamente sportivo, sotto la calura asfissiante, e con un percorso duro prevalentemente ondulato e collinare, l’ex campione italiano di maratona Santoro si è distinto per aver impostato fin da subito il proprio ritmo di gara, dicendo la sua sulla distanza, staccando uno dei kenioti al 4km e chiudendo i propri 10 Km sul gradino più basso del podio. Il corridore della Atl. Potenza Picena è stato preceduto sul traguardo da Loitanyang Simon Kibet e da KipKemboi Laban, entrambi keniani.

Una buona prova per il mezzofondista sipontino che si è detto soddisfatto della propria performance, venendo da un periodo di carico. Prossimi appuntamenti per Dario Santoro, ancora stracittadine per sintetizzare gli allenamenti e prossimamente in Puglia e nel foggiano, con la promessa partecipazione alla Manfredonia Run del 2 ottobre prossimo, poco prima dei campionati italiani di mezza maratona.

La gara sarà visibile questo pomeriggio su Rai Sport a partire dalle ore 14:00.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 25 Luglio 2022