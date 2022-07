Manfredonia, circa 10mila persone in piazza per il “Summer Show”

Una notte, quella di sabato, dedicata ai bimbi ed alle famiglie. In Piazza del Popolo è andato in scena il “Circus Show” di “PiccolixSempre”, un mix di giocolieria, equilibrismo, clowneria, clave, fuoco, magia e prove fisiche. In contemporanea grande afflusso anche per “Gustando il Carnevale” (organizzata da Pugliazerozero ), il tour enogastronomico itinerante si è aperto nel chiosco di Palazzo Celestini, e toccato il Chiostro del Comune di Manfredonia, Piazza Stella per poi terminare sul terrazzo dell’Info Point in Piazzetta Mercato.