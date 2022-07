Manfredonia, “Le strade sono nostre!”: minacce e atti vandalici ad auto

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/07/2022 – Cittadini di Manfredonia che si ritengono proprietari dell’asfalto in prossimità delle loro case e che pensano che altri, non residenti in zona, non possano parcheggiarci sopra.

Fonte: facebook

Un fenomeno che, purtroppo, è sempre esistito ma che si è accresciuto dopo l’inserimento dei parcheggi a pagamento. Un fenomeno che farebbe anche un po’ ridere ma che è accompagnato spesso e volentieri da minacce e da atti vandalici più o meno consistenti (anche per il portafoglio). Di solito si preferisce parcheggiare altrove per evitare conseguenze. Il risultato è che tale pessima pratica non sarà mai eradicata.

“Questa è Manfredonia, atti intimidatori, con rigature alle macchine che parcheggiano vicino il muro di fronte questa via (…) chiodi nelle gomme, terra sul parabrezza. Questi atti anche ad altri residenti della zona”.

Lo riporta Rosa sui social e aggiunge: “Le strade sono le loro… I carabinieri? I carabinieri hanno detto che il foglio non è intimidatorio. Un ragazzo fa sacrifici per comprare una macchina che paga a rate con un misero lavoro e oltre al danno la beffa. Ma dove viviamo?” E conclude: “Le telecamere posizionate in macchina sono state messe e devo parcheggiare dove c’è posto. La strada non è TUA!!”