Meteo Puglia: inaspettato tracollo dell’estate a due passi da Ferragosto

FOGGIA, 25/07/2022 – (ilmeteo) Crisi dell’estate a due passi da Ferragosto. Prospettive Ora fa caldo, anzi caldissimo, e lo farà anche nei prossimi giorni infatti dall’Africa si è espanso un promontorio anticiclonico che pomperà aria sempre più rovente dall’entroterra algerino e tunisino verso l’Italia.

Ma tutto sommato fin qui è normale, o quasi, abituati come ormai siamo ad Estati infuocate. La pausa attesa da Lunedì sera fino a Martedì- Mercoledi al Nord con temporali, sarà solo effimera, di breve durata. Ma chi l’avrebbe mai detto che questo scenario potrebbe cambiare prima del previsto già dal 7 agosto?



Sbirciando le ultime elaborazioni disponibili, sembra proprio che tra Domenica 7 Agosto e Ferragosto Lunedì 15 Agosto possa verificarsi una generale e per certi versi inaspettata crisi dell’estate, con l’alta pressione parzialmente indebolita e minata da perturbazioni atlantiche, che in questo modo sarebbero di fatto libere di scorrazzare per tutta l’Europa e dunque in Italia, portando pure grandinate e un tracollo delle temperature dell’ordine di 10 gradi circa.