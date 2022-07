Monte Sant’Angelo, nuova pubblicazione del prof. Piemontese

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 25/07/2022 – È stato pubblicato in questi giorni il nuovo libro del Prof. GIUSEPPE PIEMONTESE: Monte Sant’Angelo e il Santuario di San Michele Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, Voll. 1-2, pp. 800, BastogiLibri, Roma 2022, che si compone di due volumi, con diversi capitoli che riguardano l’insieme di tanti aspetti della storia della Città di Monte Sant’Angelo, ma soprattutto della sua cultura e della sua religiosità popolare, che affondano le loro radici nelle origini e nello sviluppo del culto micaelico in Italia e in Europa.

Si inizia con la Preistoria e, quindi, con Monte Sant’Angelo Archeologica, per poi proseguire con i Miti e Culti del Gargano, fra cui il culto di Diomede nelle Isole Tremiti, di Atena Iliaca a Lucera, di Cassandra a Salapia, di Giove Dodoneo a Monte Sacro in Mattinata, di Gargara nella Foresta Umbra, di Giano a San Giovanni Rotondo, il mito di Diana e di Ercole a Siponto, di Cristalda e Pizzomunno a Vieste, di Archita a Mattinata, di Calcante e Podalirio a Monte Sant’Angelo, ecc. Per poi focalizzare la nostra attenzione sulle origini del Culto di San Michele e quindi sulla nascita del Santuario micaelico, con tracce risalenti al IV e V secolo, per poi caratterizzarsi con la presenza di numerosi popoli, fra cui Longobardi, Franchi, Anglosassoni e Germani, i quali hanno lasciato numerose iscrizioni latine e runiche, del IX e VII secolo, incise lungo le pareti delle Cripte del santuario micaelico. Tutti questi popoli precedono altri popoli presenti nella città garganica, fra cui i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, ecc. Da tutto ciò nascerà un grande fenomeno religioso che è il Pellegrinaggio cristiano verso il Santuario di San Michele sul Gargano, che si caratterizzerà grazie alla cosiddetta Via Sacra Langobardorum o Via Micaelica. Una “Via Sacra” che farà da ponte fra l’Oriente e l’Occidente, fra la Via Francigena del Nord e la Strada di Gerusalemme. Quindi una Linea Sacra di San Michele, piena di fede, cultura e civiltà, tanto da poter affermare che proprio lungo tale itinerario si formerà per primo l’unità politico-culturale dell’Europa. Quindi proseguire verso la descrizione della Cittadella micaelica, con le sue chiese e i suoi palazzi storici, nonché con i suoi personaggi illustri che hanno dato un valido contributo a far conoscere la città di Monte Sant’Angelo nel mondo.

Il secondo volume riguarda la storia del nostro Castello e della Cinta muraria, visti attraverso i vari signori che li hanno posseduti e quindi la storia della feudalità garganica dal Medioevo all’Età moderna, per poi passare alla descrizione del Centro Storico con i suoi Rioni e la sua architettura spontanea, per poi proseguire con l’analisi del significato di Rigenerazione Urbana Sostenibile, rivolto specialmente ai Centri storici in generale, al loro recupero e alla loro valorizzazione sociale e culturale. Infine la descrizione del Territorio, con il suo vasto patrimonio agro-forestale, i suoi boschi, la zona di Pulsano, la Piana di Macchia, in bilico fra agricoltura, Turismo e Industria e l’intero comparto del periurbano. Non manca un’analisi del nostro patrimonio antropologico, legato per la maggior parte alla figura di Giovanni Tancredi, che ci ha lasciato in eredità il Museo Etnografico. Infine la Cultura popolare del Gargano e quindi i vari Gruppi Folk esistenti. Tutto questo visto attraverso le Fonti e gli Studi, che costituisce un vero e propri saggio bibliografico sulla nostra origine storiica e sulla nostra cultura e civiltà.