Storie di sfruttamento: donne sul ciglio delle strade di Capitanata

Basta provare ad ascoltarle, ad avvicinarsi alle loro storie, ai loro vissuti. Perché quello della tratta e dello sfruttamento sessuale è un fenomeno che non arretra, che in provincia di Foggia – così come in altri territori della Puglia – continua ad essere presente. Donne e uomini che ogni giorno vengono sfruttati nell’ambito della prostituzione, dello sfruttamento lavorativo o domestico, delle economie illegali, dell’accattonaggio forzato o del traffico di organi.

Per questo, le operatrici dell’unità mobile di strada della cooperativa sociale Medtraining di Foggia proseguono la loro attività di contatto e di contrasto nel nostro territorio. Un lavoro prezioso che svolgono nell’ambito del progetto “ La Puglia Non Tratta – Insieme per le vittime”, in cui le operatrici intervengono nell’area territoriale della Capitanata – che comprende Monti Dauni, Tavoliere delle Puglie e promontorio del Gargano. L’obiettivo è di assicurare alle persone vittime di tratta adeguate condizioni di alloggio, vitto, assistenza, protezione ed integrazione socio – lavorativa.