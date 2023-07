Ad Andria il teatro nato con l’intelligenza artificiale

ANDRIA – Un polo teatrale progettato, per la prima volta, in modo innovativo grazie alla interazione tra mente umana e intelligenza artificiale. È quanto realizzato dagli studenti del quarto anno di Architettura del Politecnico di Bari che hanno unito alla progettazione architettonica l’intelligenza artificiale per dare vita al teatro che sarà vissuto dalla città di Andria.

Gli universitari, partendo dall’unico teatro andriese ora in stato di abbandono, hanno considerato la possibilità di realizzare il sito teatrale nell’area dell’attuale mercato ortofrutticolo di via Barletta.

La fase progettuale è partita dall’analisi propedeutica della città e dallo studio della viabilità e dei vincoli progettuali. A ispirare i progettisti è stata l’architettura medievale pugliese, in particolare Castel del monte.

Sono state poi scelte diverse parole-chiave che sono state inserite nel software di intelligenza artificiale chiamato Midjourney: è nata così l’idea di progetto polo teatrale andriese, che comprende giardini d’ingresso, un teatro al coperto da massimo 800 posti completo di hall e ristorante, un teatro all’aperto e un museo della musica.

Il progetto non ha dimenticato l’arredo urbano per alcune piazze cittadine, come piazza Catuma, piazza Duomo, piazza Toniolo e largo Grotte. Il lavoro sarà presentato domani ad Andria dove per l’occasione saranno esposte 30 tavole progettuali.

