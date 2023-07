Una grande festa nel nome dello storico legame tra la Francia e il paese di Celle di San Vito, borgo di140 abitanti caratterizzato da origini e lingua francoprovenzali. Venerdì 22 luglio, l'arrivo di Lise Moutoulomaya, Console Generale di Francia per il Sud Italia, ha reso ancora più solenne e memorabile l'inaugurazione della statua in bronzo raffigurante Carlo I d'Angiò, sovrano a cui si fa risalire l'origine e la fondazione di Celle di San Vito, il paese più piccolo della Puglia, posto sulle alture dell'Appennino Dauno, in provincia di Foggia. "Sono onorata e felice di essere qui a Celle di San Vito, vi porto i saluti del presidente francese Emmanuel Macron e dell'ambasciatore francese in Italia".