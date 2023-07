Coppia di sposi salva un ospite in arresto cardiaco al matrimonio

MODENA – Ospite a un matrimonio viene colto da arresto cardiaco, ma gli sposi sono un medico, la moglie che gli pratica il massaggio cardiaco, ed un infermiere del 118, il marito: il 69enne viene così immediatamente soccorso ed ora è all’ospedale dove mostra segni evidenti di miglioramento.

La vicenda, riportata dalla Gazzetta di Modena, è accaduta domenica scorsa a Montorso di Pavullo, sull’Appennino modenese.

I primi a soccorrere l’uomo, presente alle nozze perché componente di un’associazione locale che domenica preparava le tradizionali crescentine ed i borlenghi, sono stati proprio i due sposi: Andrea Soriano e Sara Pattarozzi (che si sta specializzando in anestesia e rianimazione). Quest’ultima, in particolare, gli ha praticato immediatamente il massaggio cardiaco con ancora indosso l’abito nuziale.

Fonte: corrieredimodena

Non solo, alla festa era stata invitata una quarantina di professionisti sanitari e ognuno si è dato da fare, compreso occuparsi del recupero di presidi medici che erano stati portati al matrimonio per fare scherzi ai due sposi.

Fra gli aspetti determinanti, soprattutto, la presenza in zona di un defibrillatore e la disponibilità nei paraggi di un campo da calcio dove in breve è atterrato l’elisoccorso da Bologna. Portato all’ospedale di Baggiovara (a Modena), il 69enne ieri ha ripreso conoscenza, tornando così a parlare e dicendosi dispiaciuto per essere stato male durante il matrimonio.

Lo riporta l’agenzia Ansa.