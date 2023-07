Crolla albero su Lungotevere, ferite due persone

Una ragazzina di 16 anni è stata uccisa da un albero che è caduto sulla sua tenda in un campo scout in Valcamonica, provincia di Brescia. Tre persone sono state vittime delle fiamme nei roghi che ancora divampano intorno a Palermo e in Sicilia, una nel Reggino. 'In 65 anni mai vista una cosa simile', dice il sindaco di Milano Sala.