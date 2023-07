Del Fante: ‘Per Poste ancora risultati in forte crescita’

L’a.d. di Poste Italiane, Matteo Del Fante, lo sottolinea commentando i risultati del primo semestre e del secondo trimestre 2023.

La società chiude i conti del primo semestre 2023 con un utile netto in aumento del 16% a 1,1 miliardi: il risultato è in accelerazione nel secondo trimestre con un più 22% a 601 milioni. Nei primi sei mesi dell’anno il risultato operativo segna “un nuovo record”, migliora del 10,5% a 1,6 miliardi (+9,9% nel trimestre), ed i ricavi sono in “rilevante crescita”: +8,3% a 6,1 miliardi (+8,5% nel trimestre).

“Il nostro bilancio si conferma solido, con una posizione finanziaria netta in miglioramento di anno in anno e saldi coefficienti patrimoniali, che per il futuro ci offrono flessibilità sulla remunerazione dei nostri azionisti”, dice l’a.d.

“Continuo a vedere un futuro brillante per Poste Italiane grazie ad investimenti volti a migliorare ulteriormente le nostre capacità in termini di tecnologia, prodotti, persone.

Siamo in una posizione unica per cogliere le opportunità future, in tutti i nostri settori di business”, dice ancora Del Fante, e spiega: “Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico, che presenteremo nei prossimi mesi, in modo da disporre di tutti i driver di crescita per gli anni a venire”. (Fonte ANSA)