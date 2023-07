Don Matteo 14, c’è un nuovo personaggio. L’annuncio della Giannetta in un video

FOGGIA – Un video congiunto su Instagram, uno accanto all’altro. Maurizio Lastrico che parla e la foggiana Maria Chiara Giannetta che non riesce a trattenere le lacrime. Mentre sono iniziate le registrazioni di Don Matteo 14, con Castelluccio di Norcia che nei giorni scorsi ha fatto da scenario al set con Raoul Bova – Don Massimo – arriva l’annuncio a sorpresa dei due attori.

Questo subito dopo il post sui social network ufficiali della serie tv e della Rai in cui compare il nuovo capitano dei carabinieri, che sarà interpretato da Eugenio Mastrandrea.

Fonte: fanpage

Già nelle ultime settimane in rete erano comparse diverse anticipazioni che parlavano di un nuovo capitano dei carabinieri – Diego Martini – ed un nuovo pm – Vittoria Guidi – in Don Matteo 14. Ora la produzione ha ufficializzato il nuovo protagonista, Mastrandrea: classe 1993, diplomato all’accademia di arte drammatica “Silvio d’Amico” ed attore in ascesa.

La new entry femminile, invece, sarà la 34enne Gaia Messerklinger.