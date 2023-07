Fiamme su litoranea di Lecce, polizia locale: “Evacuare area”

LECCE – A causa di un incendio divampato da oltre quattro ore in zona San Cataldo a Lecce, a ridosso di alcune villette e delle spiagge della zona, la polizia locale ha diramato un’allerta in cui informa che è “necessario evacuare la marina per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgano nella massima sicurezza anche con l’ausilio della flotta aerea”.

Circa 10 ettari di macchia mediterranea e parte di una pineta sono stati distrutti dalle fiamme che hanno avvolto anche alcune auto.

“Si raccomanda, pertanto – avverte la polizia locale di Lecce – di non dirigersi verso San Cataldo e non impegnare lo svincolo per San Foca dalla S.P. 364 e di lasciare le abitazioni dopo aver staccato le forniture di luce e gas e aver chiuso porte e finestre. Per lasciare la marina di San Cataldo utilizzare esclusivamente la S.P. 364 San Cataldo-Lecce direzione città”.

Sul posto vigili del fuoco, operatori Arif, carabinieri forestali e protezioni civile. Oltre 15 i mezzi impiegati per domare le fiamme.

Lo riporta l’agenzia Ansa.