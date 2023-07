ROMA – Italia verso lo stato d’emergenza tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia e al Sud.

La decisione domani in Cdm. Le Regioni fanno la conta dei danni a edifici, infrastrutture e all’agricoltura. In arrivo anche un provvedimento per il lavoro con la Cig legata al clima.

Cinque i morti collegati agli eventi meteo estremi. Una ragazzina di 16 anni è stata uccisa da un albero che è caduto sulla sua tenda in un campo scout in Valcamonica, provincia di Brescia. Tre persone sono state vittime delle fiamme nei roghi che ancora divampano intorno a Palermo e in Sicilia, una nel Reggino.

‘In 65 anni mai vista una cosa simile’, dice il sindaco di Milano Sala. (Fonte ANSA)