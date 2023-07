Entrano nel vivo le indagini che puntano a stabilire le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori. I pm della Procura di Roma e i carabinieri del Nas hanno già ascoltato alcune persone e diverse altre, tra cui medici e conoscenti del reporter, saranno ascoltate nei prossimi giorni per ripercorrere gli ultimi tre mesi di vita di Purgatori, segnati dalla diagnosi di tumore ai polmoni. Per la sua scomparsa sono indagati due medici della clinica romana Pio XI, dove gli è stato diagnosticato il male, e nei giorni scorsi i Nas hanno provveduto al sequestro della documentazione e delle cartelle cliniche.