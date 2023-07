Strade pericolose nel Foggiano, M5S all’ANAS: “Entro ottobre via ai lavori”

La nostra provincia ha ricevuto un finanziamento di circa 900 milioni. In questo momento sono state chiuse le gare per la Foggia-Manfredonia e la Foggia-San Severo, quindi salvo ricorsi, entro ottobre potranno partire i lavori che porteranno all’ampliamento delle corsie con annesso spartitraffico, complanari e cavalcavia per la suddivisione del traffico e per garantire una viabilità più sicura. Altri interventi verranno completati sulle strade sopra citate.