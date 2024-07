E’ stato identificato e denunciato per lesioni il ragazzo di 26 anni che domenica scorsa, a Roma, ha aggredito a colpi di calci e pugni un avvocato nato a Foggia, davanti ai figli minorenni di 10 anni e alla moglie, che lo aveva rimproverato per essere entrato in una pizzeria della Balduina con un molosso portato senza guinzaglio e museruola.

La vittima, l’avv. Mauro Danielli, intuita la situazione, è uscito dalla pizzeria per chiamare il 112. Tuttavia il ragazzo e il cane lo hanno seguito: “Neanche il tempo di far fare uno squillo che sono stato preso a pugni. Mi ha colpito prima alla testa, poi ripetutamente al volto centrandomi la mandibola. Quindi di nuovo alla nuca e al petto. Nel frattempo il cane ha provato a mordermi. Fortunatamente mi sono divincolato e mi ha strappato solamente parte di pantaloni. Ha anche tentato di darmi fuoco ai capelli con un accendino. Non solo, mentre mi allontanavo mi ha anche tirato una bottiglia di vetro che sono riuscito a schivare” il racconto dell’avvocato a RomaToday. “Neanche il tempo di far fare uno squillo che sono stato preso a pugni. Mi ha colpito prima alla testa, poi ripetutamente al volto centrandomi la mandibola. Quindi di nuovo alla nuca e al petto. Nel frattempo il cane ha provato a mordermi. Fortunatamente mi sono divincolato e mi ha strappato solamente parte di pantaloni. Ha anche tentato di darmi fuoco ai capelli con un accendino. Non solo, mentre mi allontanavo mi ha anche tirato una bottiglia di vetro che sono riuscito a schivare”

L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Nancy. Ha riportato lividi, ferite e traumi, lesioni guaribili in 15 giorni.

L’aggressore, originario della Costa d’Avorio, noto alle forze dell’ordine con l’appellativo di ‘nero’, nel 2019 era stato arrestato della polizia per rapina e violazione della legge sulla discriminazione razziale. Infatti, si legge su Romatoday, aveva picchiato e rapinato un gruppo di 14enni e minacciato due bengalesi titolari di un minimarket a pochi metri da casa.

Mauro Danielli, 65 anni, si dice pronto a formalizzare “un’istanza per il divieto di avvicinamento alla nostra abitazione, a mia moglie, me e i miei figli”, ha spiegato a RomaToday.

