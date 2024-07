Come ottenere i primi clienti da sviluppatore freelance?

Se vuoi lavorare nel mondo del freelance come sviluppatore, prima di intraprendere questa strada sicuramente stimolante, l’ideale sarebbe lavorare come sviluppatore interno o presso un’agenzia di sviluppo software per almeno uno o due anni. Dovrai essere in possesso inoltre di un portfolio online o sito web personale, referenze, testimonianze e ovviamente, curriculum.

Per prima cosa, dovrai quindi redigere un cv per ingegnere informatico junior, il tuo curriculum di sviluppatore serve per descrivere il tuo background professionale e personale, insieme alle certificazioni e alle credenziali educative. Il tuo portfolio online, invece, deve mostrare il tuo lavoro completato con link alle pagine web, ai vostri repository, alle descrizioni dei progetti e ai risultati.

Prerequisiti per diventare uno sviluppatore freelance

Oltre a quelli che ti abbiamo elencato in apertura, e soprattutto, se ti senti già pronto per fare il salto e metterti in proprio, lavorando come freelance comodamente da ogni parte del mondo, ci sono altri prerequisiti da soddisfare.

Il tuo portfolio è un luogo ideale per creare un personal branding, condividere testimonianze e raccogliere contatti per i futuri clienti. Se non hai molti lavori tuoi, o se i lavori precedenti sono nascosti da accordi di non divulgazione, sarà più importante contribuire a progetti open-source e lavorare a progetti che ti appassionano che potrai poi sfoggiare nel tuo portfolio.

Oltre alle testimonianze, alle referenze e agli esempi del tuo lavoro, potrai aumentare la tua credibilità (e la tua fonte di contatti) iscrivendoti a una piattaforma freelance affidabile. Numerose piattaforme freelance hanno processi di selezione rigorosi che includono sfide di codifica, colloqui tecnici e comportamentali, una revisione dei lavori precedenti e altro ancora.

Per ridurre l’instabilità come nuovo sviluppatore freelance, potresti voler facilitare la transizione invece di tuffarti a capofitto. Prendi in considerazione l’idea di fare qualche lavoretto per amici o familiari per costruire una rete di futuri clienti e guadagni.

Costruire la clientela: 6 strategie

Se sei convinto e vuoi iniziare a lavorare come freelancer, ti suggeriamo di seguire questi sei semplici passaggi per trovare la clientela che fa per te ed iniziare a costruirti una folta agenda di clienti che ti permetteranno di stare sereno.

I clienti sono il perno della tua capacità di sopravvivere nel mondo dei freelance. All’inizio, dovrai dedicare il tuo tempo alla ricerca di contatti, al marketing e alla presentazione di proposte ai clienti. Man mano che ti farai una reputazione e dimostrerai di valere, l’obiettivo sarà quello di dedicare meno tempo all’identificazione e alla conversione dei contatti e più tempo al guadagno.

Fai marketing su di te per ottenere clienti. Non sei più legato a un’azienda. Tu sei l’azienda. Se i potenziali clienti non conoscono la tua attività, è un problema, dovrai quindi costruire un marchio che attragga i tuoi clienti. Inizia a bloggare sulle tue competenze: rispondi alle domande dei clienti e condividi le tue conoscenze con gli altri sviluppatori. Contribuire alle comunità di sviluppatori ti aiuterà inoltre a farti conoscere come appassionato di sviluppo software e come autorità nel tuo campo. Utilizza i social media: Twitta i tuoi articoli e retwitta quelli di altri che apprezzi. Assicurati che il tuo profilo LinkedIn sia aggiornato. LinkedIn è spesso il primo posto a cui si rivolgono i reclutatori e i responsabili delle assunzioni: rimani attivo e condividi il tuo lavoro su questo sito. Fai molto networking online: Dovresti anche partecipare ai meetup della rete online e offline, avere un profilo online forte e fare marketing attivo come descritto sopra, inoltre, dovresti partecipare a conferenze come Microsoft Build, QCon, DeveloperWeek e altre ancora. Vai pronto a discutere dei tuoi interessi, a imparare, a condividere il tuo lavoro e a indirizzare le persone verso i tuoi canali di networking online. Se te la senti, puoi anche registrarti per parlare all’evento, ricordati che i contatti di persona sono i più importanti e potrebbero portare a nuova clientela o anche solo a delle nuove referenze positive sul tuo lavoro. Ottieni referenze da altri sviluppatori e clienti soddisfatti del tuo lavoro: Non aver paura di chiedere direttamente ai clienti (per i quali sai di aver fatto un buon lavoro) di raccomandati amici e colleghi che potrebbero aver bisogno delle tue competenze. Potresti dare loro una spinta offrendo tariffe scontate per le segnalazioni convertite con successo in contratti. Alla fine, le referenze sono molto importanti per trovare nuovi clienti. Dedica del tempo a progetti open source o a cause e organizzazioni che ti stanno a cuore: Entrambi questi aspetti sono facoltativi, ma rappresentano un buon modo per continuare a sviluppare le tue capacità di programmazione e costruire un portfolio di lavori condivisibili. Potresti offrire le tue competenze a enti di beneficenza o siti web che sostieni in cambio di esperienza, creazione di un portfolio e visibilità.

La strategia di pagamento

Ora che hai iniziato a costruire una tua clientela, è il momento di iniziare a pensare a come lavorare insieme.

Quanto ti farai pagare? Come consegnerai il tuo lavoro? Sei obbligato a mantenere il software che hai costruito per i clienti? Se sì, per quanto tempo? Come definirai e rispetterai le aspettative?

Quando si tratta di uno sviluppatore freelance, non esistono due progetti uguali, quindi non è necessario avere una tariffa unica per tutti.

Se non sei sicuro di quale tariffa fissare, ma hai esperienza e un portfolio solido, non aver paura di fissare una tariffa un po’ più alta rispetto al mercato. In questo modo, se trovi un cliente con cui vuoi lavorare e la tua tariffa è leggermente più alta di quella che può permettersi, avrai spazio per negoziare.

Puntando a un livello leggermente più alto, avrai maggiori possibilità di ottenere una tariffa equa. Inoltre, offrire una tariffa più alta può essere un buon gesto che si tradurrà in clienti di ritorno, il che rappresenta un valore a lungo termine per te senza sacrificare le tue esigenze.

Anche se all’inizio può essere difficile stabilire la tariffa da sviluppatore freelance, ricorda che potrai sempre modificarla di progetto in progetto.

Una delle cose migliori dell’essere uno sviluppatore freelance infatti, è proprio la possibilità di scegliere i progetti: scegli un progetto che ti interessa, che corrisponde alle tue competenze e non aver paura di sperimentare finché non trovi la tariffa più adatta a te.

Scegliere i clienti: Cosa considerare

Non dimenticare mai che il tuo lavoro è importante e merita il giusto riconoscimento. Detto questo, un contratto cliente-appaltatore è una partnership a due vie e tu avrai sempre la possibilità di scegliere, con l’aumentare dell’esperienza, la tua capacità di selezionare la giusta clientela aumenterà.

Per aiutarti, di seguito ti proponiamo alcuni elementi da considerare nella scelta dei clienti.

Prezzo. In genere una tariffa più alta significa progetti e clienti di qualità superiore. A meno che tu non sia davvero a corto di soldi, non svenderti sul prezzo e certamente non accettare compensi inferiori al valore di mercato.

Consultazioni con i clienti. Durante i primi colloqui con i clienti, fai attenzione al loro comportamento e al loro atteggiamento. Non si tratta solo di un’occasione per fare un colloquio a te, ma anche per te di fare domande a loro. Se i clienti hanno requisiti poco chiari o un ambito del progetto poco definito, non aver paura di offrire una consulenza a pagamento per aiutarli a perfezionare la visione del progetto. Se i clienti sono seriamente intenzionati ad affidarti il lavoro, una consulenza a pagamento dovrebbe essere un’opzione gradita.

Tipo di progetto. Lavora su progetti che ti interessano, che ti mettono alla prova e che ti fanno crescere professionalmente.

In ultimo, ti ricordiamo che puoi sempre licenziare i tuoi clienti, naturalmente, per le giuste ragioni. Sebbene sia raro, se ti trovi in una situazione in cui un cliente altera in modo irragionevole i termini del tuo accordo, potrebbe essere meglio tagliare le perdite e andarsene.

Di seguito un elenco dei motivi più comuni per licenziare i clienti:

Mancati pagamenti o pagamenti insufficienti

Cambiamenti drastici dei requisiti o dell’ambito del progetto senza rinegoziazione dei termini

Richieste dell’ultimo minuto di modificare o aggiungere elementi da consegnare

Interruzione della comunicazione

Mancanza generale di cortesia e rispetto professionale

Il licenziamento dei clienti deve naturalmente essere considerato l’ultima risorsa. Prima di intraprendere questa strada, dovrai fare ogni sforzo per risolvere i problemi attraverso la mediazione e la comunicazione. (nota stampa).