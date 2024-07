“Il settore pubblico nella Provincia di Foggia rappresenta spesso un dramma quotidiano per chi cerca di fare impresa e di rispettare costantemente il concetto di lavoro. Ritardi biblici, assenze prolungate, disservizi, ferie, maleducazione, malattie, incapacità, impreparazione, scuse e inefficienza sono solo alcune delle problematiche che affliggono il territorio. Le motivazioni principali di questi disservizi sono legate a selezioni pilotate da favori, amicizie, brogli, mance elettorali e una mancanza di una struttura di controllo efficace. Tuttavia, il problema più grande è rappresentato dalla sicurezza di ricevere ogni mese lo stipendio, indipendentemente dalla qualità del lavoro svolto.”

E’ quanto riportano alcuni piccoli e medi imprenditori a StatoQuotidiano.it

Uno dei problemi più gravi nel settore pubblico foggiano è rappresentato dai ritardi nella gestione delle pratiche amministrative. Imprenditori e cittadini spesso si trovano di fronte a tempi di attesa interminabili per ottenere permessi, autorizzazioni e documenti. Questo causa non solo frustrazione, ma anche danni economici considerevoli. Secondo un’indagine condotta dalla Camera di Commercio di Foggia, il 65% delle imprese locali segnala ritardi superiori ai tre mesi per la conclusione di pratiche amministrative essenziali.

Disservizi e Ferie

I disservizi sono all’ordine del giorno. Uffici chiusi senza preavviso, personale non reperibile e ferie prese nei momenti di maggiore necessità per il pubblico sono fenomeni frequenti. Questo atteggiamento non solo demoralizza i cittadini, ma mina anche la fiducia nelle istituzioni. Un sondaggio condotto dall’ISTAT nel 2023 rivela che il 72% dei cittadini foggiani ha poca o nessuna fiducia nella capacità del settore pubblico di rispondere efficacemente ai loro bisogni.

Maleducazione e Malattie

La maleducazione e la scarsa professionalità di alcuni dipendenti pubblici aggravano ulteriormente la situazione. I comportamenti scortesi e l’atteggiamento rilassato nei confronti delle proprie responsabilità sono esperienze comuni tra gli utenti del servizio pubblico. Inoltre, l’assenteismo per malattia, spesso ingiustificato, rappresenta un altro grave problema. Un rapporto della Corte dei Conti del 2022 ha evidenziato che il tasso di assenteismo per malattia nel settore pubblico di Foggia è superiore del 30% rispetto alla media nazionale.

Incapacità e Impreparazione

L’incapacità e l’impreparazione sono problemi strutturali radicati nel sistema. “Molti dipendenti pubblici sono stati assunti non per meriti, ma per favori e raccomandazioni. Questo porta a una carenza di competenze e a un servizio pubblico inefficiente. Le selezioni per i posti di lavoro sono spesso viziate, rendendo difficile l’accesso a personale realmente qualificato.

Scuse ed Inefficienza

Le scuse per giustificare l’inefficienza sono all’ordine del giorno. Mancanza di personale, carenza di fondi, problemi tecnici e altre giustificazioni vengono frequentemente addotte per spiegare i disservizi. Tuttavia, queste scuse mascherano una realtà di gestione inefficace e di mancanza di responsabilità. La sicurezza di ricevere uno stipendio fisso, indipendentemente dalla produttività, alimenta un atteggiamento di apatia e disinteresse verso il lavoro.

Le Cause Profonde del Problema

Le cause di questa situazione disastrosa sono molteplici. In primo luogo, le selezioni per i posti nel settore pubblico sono spesso influenzate da favori, amicizie e brogli elettorali. Questo crea un ambiente di lavoro basato sulla clientelismo piuttosto che sul merito. In secondo luogo, manca una struttura di controllo efficace. Le direzioni sono spesso assenti o incapaci di monitorare e valutare adeguatamente il lavoro dei dipendenti. Infine, la sicurezza di uno stipendio mensile, indipendentemente dalla produttività, elimina qualsiasi incentivo a migliorare e a lavorare con dedizione.