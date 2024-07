Tragedia in un hotel di Imola, dove il 24 luglio, una bambina di cinque anni è annegata nella piscina della struttura.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, e secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in piscina insieme alla madre. La famiglia della bambina risiede in un paese vicino a Imola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire le circostanze della tragedia.

Lo riporta Adnkronos.com