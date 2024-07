In invasi di Puglia e Basilicata - 368 milioni metri cubi d'acqua - Fonte: Ansa.it

La situazione delle riserve idriche in Puglia, gestite dal Consorzio per la bonifica della Capitanata, è critica, con una diminuzione di 162 milioni di metri cubi d’acqua rispetto all’anno scorso. Se le piogge non arriveranno presto, potrebbe emergere una grave crisi idrica.

Secondo i dati aggiornati ad oggi e presenti sul portale del Consorzio che gestisce le 4 dighe, la situazione è la seguente:

Diga di Occhito sul Fortore : Attualmente contiene 75 milioni di metri cubi d’acqua, contro i 194 milioni del 25 luglio 2023.

: Attualmente contiene 75 milioni di metri cubi d’acqua, contro i 194 milioni del 25 luglio 2023. Diga di Marana Capacciotti : Restano 11 milioni di metri cubi d’acqua rispetto alla capienza di 48 milioni; l’anno scorso ce n’erano 39 milioni.

: Restano 11 milioni di metri cubi d’acqua rispetto alla capienza di 48 milioni; l’anno scorso ce n’erano 39 milioni. Invaso di Capaccio sul Celone : Ha 2,5 milioni di metri cubi d’acqua, contro gli 8,4 milioni dell’anno scorso e una capacità di 25,8 milioni.

: Ha 2,5 milioni di metri cubi d’acqua, contro gli 8,4 milioni dell’anno scorso e una capacità di 25,8 milioni. Diga di San Pietro sull’Osento: Contiene solo 1,2 milioni di metri cubi d’acqua, mentre un anno fa ne conteneva oltre 10 milioni.

Anche negli invasi che servono la Puglia ma sono gestiti dall’Autorità di bacino della Basilicata, la situazione è preoccupante:

Diga del Pertusillo : Contiene 77 milioni di metri cubi d’acqua, rispetto ai 103 milioni di un anno fa.

: Contiene 77 milioni di metri cubi d’acqua, rispetto ai 103 milioni di un anno fa. Diga di Monte Cotugno: Contiene 128 milioni di metri cubi d’acqua, contro i 256 milioni del 2023.

Complessivamente, i sei invasi lucani hanno 206 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto all’anno scorso. Sommando questa cifra ai 162 milioni di metri cubi in meno nelle dighe pugliesi, si arriva a un deficit totale di 368 milioni di metri cubi rispetto al 25 luglio 2023.

