Incidente tra Cassano e Sannicandro: morto un 53enne

CASSANO MURGE – Un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada tra Cassano delle Murge e Sannicandro, nel Barese, ha provocato un morto e un ferito grave. La vittima è un uomo di 53 anni residente a Palo del Colle, in provincia di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il 53enne era alla guida della sua utilitaria quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Seat Ibiza guidata da un 23enne di Cassano. L’impatto è stato fatale per il 53enne. Il giovane conducente della Seat Ibiza è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it