La tregua è finita, torna il caldo africano nel weekend

Sapevamo che non sarebbe durata. La tregua dall’afa che ci ha dato un po’ di sollievo sta per terminare e, dal weekend, ci ritroveremo nuovamente a fare i conti con il caldo africano in Italia, con una lunga ondata di calore che durerà almeno fino al 10 agosto, avvertono i meteorologi. Per ora, però, godiamoci questi giorni senza bollino rosso (il massimo livello di allerta) sulla Penisola, da Roma a Milano, anche grazie al maltempo che ha colpito alcune zone. Vediamo quali saranno le città contrassegnate dal bollino arancione oggi, giovedì 25 luglio 2024, e domani.