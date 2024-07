Maxi operazione anti caporalato in tutta Italia, irregolari 62 aziende agricole su 109 - immagine non riferita al testo

Il 24 luglio 2024, nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, è stato effettuato un servizio congiunto di vigilanza straordinaria. Coinvolti nell’operazione il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).

Le Aziende Controllate e i Lavoratori Ispezionati

Sono state ispezionate complessivamente 109 aziende agricole, delle quali 62 (56,9%) sono risultate irregolari. Su 505 lavoratori controllati, 236 (46,7%) sono risultati irregolari, tra cui tre minorenni e 136 cittadini extracomunitari. Inoltre, 64 lavoratori erano impiegati completamente “in nero”, 23 dei quali privi di permesso di soggiorno. A seguito dei controlli sono stati emessi 27 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per un totale di 76.500 euro, tra cui 17 per lavoro “in nero” e 7 per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le ammende e sanzioni amministrative complessive ammontano a 475.932 euro.

Deferimenti e Violazioni Rilevate

Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 56 persone per vari reati, tra cui tre per intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, 46 per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, sei per violazioni del Testo Unico sull’Immigrazione e una per furto di energia elettrica.

Dettagli per Provincia

Latina: 34 aziende ispezionate, 14 irregolari (41%), 3 sospese (9%). Controllati 130 lavoratori, 32 irregolari (24%) e 5 in nero (4%).

34 aziende ispezionate, 14 irregolari (41%), 3 sospese (9%). Controllati 130 lavoratori, 32 irregolari (24%) e 5 in nero (4%). Mantova: 11 aziende ispezionate, 8 irregolari (73%), 3 sospese (27%). Controllati 57 lavoratori, 24 irregolari (42%) e 6 in nero (10%).

11 aziende ispezionate, 8 irregolari (73%), 3 sospese (27%). Controllati 57 lavoratori, 24 irregolari (42%) e 6 in nero (10%). Modena: 28 aziende ispezionate, 14 irregolari (50%), 5 sospese (18%). Controllati 124 lavoratori, 40 irregolari (32%) e 5 in nero (4%).

28 aziende ispezionate, 14 irregolari (50%), 5 sospese (18%). Controllati 124 lavoratori, 40 irregolari (32%) e 5 in nero (4%). Caserta: 20 aziende ispezionate, 16 irregolari (80%), 11 sospese (55%). Controllati 75 lavoratori, 38 irregolari (50%) e 20 in nero (27%). Durante un’ispezione, è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

20 aziende ispezionate, 16 irregolari (80%), 11 sospese (55%). Controllati 75 lavoratori, 38 irregolari (50%) e 20 in nero (27%). Durante un’ispezione, è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Foggia: 16 aziende ispezionate, 10 irregolari (62%), 5 sospese (31%). Controllati 119 lavoratori, 38 irregolari (32%) e 28 in nero (23%).

Fenomeno della Regolarizzazione Postuma

Dopo il decesso del cittadino indiano nella provincia di Latina, alcuni imprenditori agricoli hanno assunto 143 lavoratori (28% del totale dei controllati) con contratti stagionali. Questo fenomeno è stato particolarmente evidente a:

Latina: 73 su 130 lavoratori (56%).

73 su 130 lavoratori (56%). Mantova: 14 su 57 lavoratori (24%).

14 su 57 lavoratori (24%). Modena: 22 su 124 lavoratori (18%).

22 su 124 lavoratori (18%). Foggia: 21 su 119 lavoratori (18%).

21 su 119 lavoratori (18%). Caserta: 14 su 75 lavoratori (18%).

Forze Impiegate

Nell’operazione sono stati impiegati complessivamente 398 unità, tra cui 121 Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro, 90 dell’Arma territoriale, 103 ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e 84 ispettori dell’INPS.

L’operazione ha evidenziato come la lotta contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo richieda una vigilanza costante e interventi decisi per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti i lavoratori.

