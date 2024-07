Puglia, lidi chiusi a Ferragosto: protestano i balneari

BARI – A Ferragosto, gli ombrelloni potrebbero restare chiusi. La preoccupazione tra i gestori dei lidi pugliesi è palpabile, con le spiagge affollate di turisti in questa estate da record. Il 31 dicembre 2024 scadranno le concessioni, e entro quella data dovrebbero essere emanati i bandi comunitari per le nuove assegnazioni.

La questione, nota dal 2020, ha generato conflitti tra i balneari, che chiedono riconoscimenti per gli investimenti fatti, e l’Unione Europea, che insiste su assegnazioni a scadenza e bandi pubblici per garantire equità e concorrenza.

Gli imprenditori denunciano l’ambiguità della norma e il mancato rispetto dei loro diritti, proponendo un provvedimento legislativo chiarificatore per una corretta applicazione della direttiva Bolkestein. Antonio Capacchione, presidente nazionale di Sib-Confcommercio, ha annunciato la serrata insieme a Fiba-Confesercenti: “Distribuiremo materiale informativo nei lidi per sensibilizzare utenti e opinione pubblica. È evidente il rischio di perdere lavoro e aziende senza un intervento immediato del governo.”

In una lettera al governo, Capacchione e Domenico Spaccavento, operatore balneare barese, hanno sottolineato l’urgenza della questione che coinvolge stabilimenti, ristoranti, chioschi, alberghi e campeggi. Hanno ribadito la necessità di un provvedimento legislativo per evitare il caos amministrativo e salvaguardare un settore efficiente come quello della balneazione attrezzata.

Le associazioni di categoria e i Comuni costieri, con la Puglia in prima linea, chiedono da mesi una legge nazionale. Nel frattempo, alcuni enti locali stanno procedendo con i bandi per la riassegnazione delle concessioni, provocando potenziali contenziosi legali. “La norma serve adesso, in autunno sarà tardi,” concludono Sib e Fiba, annunciando il ritorno alla mobilitazione con diverse iniziative sindacali nelle prossime settimane, inclusa la possibile chiusura degli ombrelloni se il parlamento non agirà tempestivamente.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it