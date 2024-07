Puglia: rifinanziato l'avviso per i contratti di apprendistato - Immagine: L'Assessore Sebastiano Leo, fonte: pressregione

“Circa 8,2 milioni di euro, per consentire lo scorrimento della graduatoria relativa alla quinta finestra dell’Avviso pubblico per l’offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante. Grazie a queste nuove risorse potranno trovare copertura finanziaria gli oltre 6000 giovani apprendisti pugliesi, dipendenti di circa 3000 imprese della nostra regione, che potranno sostenere gratuitamente la formazione di base prevista dalla loro tipologia contrattuale”, comunica l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Ad esito della quinta finestra dell’Avviso – spiega Leo – avevamo potuto ammettere a finanziamento, in prima istanza, un totale di 1.323 apprendisti per 428 diverse aziende pugliesi, a causa di una temporanea indisponibilità di risorse dedicate all’Apprendistato sul relativo capitolo di bilancio. Con due nuove provvedimenti abbiamo provveduto a rifinanziare l’Avviso consentendo lo scorrimento della graduatoria“.

“Crediamo molto nello strumento dell’apprendistato, perché siamo profondamente convinti che questo istituto contrattuale – a differenza di altre forme di formazione lavoro – garantisca ai giovani i legittimi riconoscimenti salariali, maggiore stabilità e possibilità formative in un contesto di tutela tanto del giovane lavoratore che dell’impresa. Si pensi che, dalla pubblicazione dell’Avviso ad oggi, abbiamo avviato a formazione circa 8000 pugliesi al netto del nuovo scorrimento, per un impegno di risorse pari 10 milioni di euro”, ha concluso l’assessore.