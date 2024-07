Ronn Moss: “Flavio Briatore? Non so chi sia. Dico solo una cosa sulla Puglia”. Ronn Moss su Flavio Briatore e la polemica dei prezzi troppo alti in Puglia, l’attore statunitense difende a spada tratta la Regione che lo ha praticamente adottato. Dodici anni fa, il Ridge Forrester di “Beautiful”, ha infatti ha deciso di trasferirsi a Fasano.

Moss racconta di aver girato le ultime puntate di “Beautiful” a Polignano a Mare nel 2012, esperienza che lo ha spinto a esplorare meglio la Puglia. Successivamente, è diventato socio di Masseria Paretano a Monopoli, e due anni fa ha acquistato dei trulli a Fasano, dove ha creato uno studio di registrazione per scrivere musica.

In una breve intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera, l’attore statunitense ha risposto anche alla domanda relativa alla solita e sterile polemica di Flavio Briatore, che fa pagare le sue pizze anche 50 euro, ma è stato capace di criticare i prezzi in Puglia.

Nel corso della trasmissione di Rete 4, Zona Bianca, il fondatore del Billionaire, commentando il servizio che mostrava la situazione tra Savelletri e Torre Canne, ha detto che cifre dai 60 agli 80 euro per un ombrellone e due lettini sono “una follia. Non siamo lontani dai prezzi di Montecarlo, qui i costi mi sembrano overpriced”.

Al contrario, per il divo americano, la Puglia è simile alla California. E alla domanda cosa pensa della polemica di Briatore, ha detto: “Non so chi sia Briatore. E non commento, sono estraneo a queste polemiche. Dico solo che la Puglia è come la California. Il clima è lo stesso”.

La star statunitense vive a Fasano da maggio a ottobre con la moglie Devin, mentre il resto dell’anno lo trascorre a Scottsdale, Arizona. Utilizza la Puglia come base europea, viaggiando spesso per concerti e film, ma tornando sempre ai suoi trulli. Di recente, è tornato da Istanbul dopo aver girato un film d’azione.

Lo riporta https://www.brevenews.com/2024/07/25/ronn-moss-flavio-briatore-non-so-chi-sia-dico-solo-una-cosa-sulla-puglia/