San Giovanni Rotondo piange la prematura scomparsa della giovanissima Manuela

San Giovanni Rotondo scossa da una tragedia con la perdita di Manuela, una giovane di soli 19 anni. La comunità si è stretta stamani nella chiesa di San Leonardo Abate, la parrocchia madre, per dare l’ultimo saluto alla giovane, il cui funerale si è svolto in un’atmosfera di dolore e commozione.

Manuela si sarebbe tolta la vita in un immobile abbandonato, un edificio che, in passato, era stato pensato come casa per anziani ma che ormai da anni giaceva nel degrado. Questo luogo, già scenario di altre tragedie, è divenuto simbolo di un abbandono che la comunità non può più ignorare.

La città di San Giovanni Rotondo, nota per essere la città di Padre Pio e per la sua spiritualità, è stata colpita da questo evento che ha scosso profondamente i suoi abitanti. Durante la cerimonia funebre, la chiesa era gremita di amici, parenti e semplici conoscenti che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia di Manuela. Le parole del parroco sono state un richiamo alla speranza e alla solidarietà, un invito a non lasciarsi sopraffare dalla disperazione, ma a trovare insieme le risorse per affrontare il dolore e le difficoltà della vita​.

Il caso di Manuela non è purtroppo isolato. San Giovanni Rotondo ha vissuto altri momenti tragici, con giovani vite spezzate in circostanze drammatiche. Questo ha acceso i riflettori sulla necessità di maggiori interventi sociali e strutturali per prevenire tali tragedie.