Vladimir Luxuria, insultata per una foto in bikini, risponde agli haters: ""Ho fatto una cosa normalissima"

“Ho fatto una cosa normalissima. Ero in Sardegna, al mare, e quindi non avevo il cappotto. Una mia amica mi ha fatto una foto e l’ho pubblicata senza voler sedurre nessuno. E da lì sono partiti insulti sulla mia identità sessuale e sulla mia fisicità”. Lo ha riferito in un video la foggiana, Vladimir Luxuria, finita nel mirino degli hater.

“Bisognerebbe educare all’uso dei social. Invito a parlare chi viene insultato. Non tenetevi tutto dentro. Mi preoccupa quando tutto questo odio viene riversato su persone più fragili, che magari stanno attraversando un periodo difficile e si stanno ponendo delle domande”.

Poi agli hater: “Sono poveri sfigati che non hanno altri mezzi e si sfogano sui social. I primi tempi ci rimanevo male, oggi non più. La vita reale è un’altra cosa e l’odio non avrà mai la meglio”.

