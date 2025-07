La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS), attraverso una nota ufficiale indirizzata alla Direzione Generale della ASL di Foggia, a Sanità Service e all’agenzia Randstad Italia S.p.A., ha sollevato una ferma contestazione in merito alle recenti procedure di reclutamento di 24 soccorritori e 15 autisti a tempo determinato, destinati al servizio di Emergenza/Urgenza – 118. Il reclutamento è avvenuto tramite contratto di somministrazione per un periodo di tre mesi, con l’obiettivo di far fronte alle esigenze estive del sistema sanitario territoriale.

La FIALS, nel rappresentare i lavoratori coinvolti e nel difendere principi irrinunciabili quali trasparenza, meritocrazia e valorizzazione dell’esperienza professionale, ha evidenziato una serie di criticità che rischiano di compromettere non solo i diritti dei lavoratori, ma anche la qualità del servizio erogato.

Uno dei punti principali della contestazione riguarda la mancata valorizzazione dell’esperienza pregressa dei candidati. Secondo le segnalazioni raccolte dalla FIALS, diversi professionisti con anni di esperienza nel settore dell’emergenza sanitaria non solo non sono stati selezionati, ma in molti casi nemmeno considerati. Al contrario, sembra siano stati preferiti candidati privi di un curriculum specifico nel settore 118.

Tale scelta è stata definita “inaccettabile e profondamente ingiusta”. L’esperienza sul campo – sottolinea la FIALS – rappresenta un valore imprescindibile, soprattutto in un contesto delicato e ad alta responsabilità come quello dell’emergenza sanitaria. Escludere chi ha già dimostrato capacità e competenza nel ruolo compromette la qualità del servizio e genera un profondo senso di frustrazione tra i lavoratori storici.

Criteri selettivi opachi: si chiede trasparenza

Altro punto critico sollevato dal sindacato è l’opacità dei criteri di selezione. Non è stato reso noto il metodo con cui Randstad Italia ha individuato i candidati né sono state fornite informazioni sui requisiti richiesti, sulla composizione delle commissioni o sull’eventuale attribuzione di punteggi. In un settore pubblico, che richiede il massimo grado di trasparenza e imparzialità, la mancanza di chiarezza mina la fiducia nelle istituzioni e solleva dubbi sulla legittimità delle procedure adottate.

La FIALS chiede quindi chiarimenti puntuali e l’accesso alla documentazione che ha guidato le scelte operative, affinché sia possibile verificare il rispetto dei principi di equità e correttezza.

Somministrazione: da eccezione a regola?

Un ulteriore punto di rilievo riguarda il ricorso sistematico al lavoro in somministrazione, una modalità prevista per esigenze temporanee ma che, secondo la FIALS, rischia di diventare una prassi consolidata per coprire fabbisogni strutturali. Questo meccanismo alimenta precarietà e impedisce la costruzione di un organico stabile e coeso.

La sindacalizzazione del lavoro sanitario passa anche da qui: ridurre la frammentazione contrattuale e promuovere percorsi di stabilizzazione a lungo termine significa investire nella qualità e nella continuità dell’assistenza, ma anche riconoscere dignità professionale agli operatori del soccorso.

Le richieste della FIALS: verso un reclutamento più giusto

Alla luce di quanto sopra, la FIALS avanza alcune richieste precise:

Revisione immediata dei criteri di selezione, con priorità all’esperienza maturata nel settore specifico. Chiarimenti formali sui motivi dell’esclusione di personale esperto. Apertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di definire criteri di reclutamento più equi e trasparenti. Elaborazione di un piano di assunzioni a tempo indeterminato, che garantisca stabilità e copertura dei fabbisogni strutturali del servizio 118.

Il grido d’allarme della FIALS non può restare inascoltato. La gestione del personale nel settore dell’emergenza sanitaria non può piegarsi a logiche di mercato né affidarsi a meccanismi temporanei e opachi. Serve una visione strategica, fondata su risorse qualificate, trasparenza amministrativa e contratti stabili, affinché il servizio 118 possa continuare a garantire prestazioni salvavita con efficienza e professionalità.

Il sindacato attende un riscontro urgente e si riserva di attivare tutte le azioni necessarie a tutela dei lavoratori e della qualità del servizio pubblico.