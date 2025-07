“L’Università di Foggia ha affrontato con serietà e lungimiranza questa nuova fase dell’accesso agli studi in Medicina e Odontoiatria – ha aggiunto il Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio – Il semestre filtro è una novità che punta sulla formazione e sull’equità, e il nostro Ateneo ha deciso di investire con forza in un modello interamente in presenza, a differenza di molte altre università italiane che hanno optato per soluzioni miste o online. Una scelta non scontata, dettata dalla volontà di offrire fin da subito un’esperienza didattica concreta, immersiva e di qualità. Si è trattato di una sfida impegnativa, soprattutto per la gestione logistica e amministrativa, ma abbiamo messo in campo uno sforzo straordinario per garantire le migliori condizioni possibili a tutti gli iscritti, nonostante le difficoltà legate alla carenza strutturale di spazi e all’applicazione complessa della riforma”.

Gli studenti affronteranno un percorso intensivo, con lezioni obbligatorie dal lunedì al giovedì (ore 9:00–14:00) e attività pomeridiane volontarie (ore 15:00–17:00) incentrate su Chimica, Fisica e Biologia: le tre discipline fondamentali per accedere ai corsi di Medicina e Odontoiatria, per un totale di 18 crediti formativi universitari. L’accesso ai corsi di laurea sarà determinato dall’esito degli esami finali, che si svolgeranno in simultanea su scala nazionale (primo appello il 20 novembre, secondo il 10 dicembre). La graduatoria sarà pubblicata dal Ministero il 12 gennaio 2026.

Gli studenti non collocati utilmente in una delle graduatorie relative ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria (o che hanno rinunciato alla possibilità di immatricolarsi nelle fasi precedenti) potranno immatricolarsi, anche in sovrannumero, a uno dei corsi affini, in una delle sedi indicati all’atto dell’iscrizione al semestre aperto.

Tutte le informazioni utili unitamente al calendario completo delle lezioni e ai materiali didattici saranno pubblicate a breve sul sito ufficiale dell’Ateneo (www.unifg.it).