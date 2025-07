Denunciati servizi mai eseguiti, danni stimati per oltre un milione di euro. “Gravi omissioni anche da parte dell’amministrazione comunale”

CERIGNOLA – Una bomba politica scuote la città: Carlo Dercole, Segretario cittadino di Forza Italia ed ex assessore della Giunta Metta, ha annunciato di aver ultimato un fascicolo dettagliato contro Teknoservice, la società responsabile della raccolta e gestione dei rifiuti a Cerignola. Secondo quanto dichiarato da Dercole, l’azienda avrebbe vinto l’appalto pubblico grazie a un’offerta tecnica “gonfiata”, basata su servizi mai realmente eseguiti. Il fascicolo sarà consegnato alla Guardia di Finanza e alla Corte dei Conti, con l’ipotesi di truffa ai danni del Comune.

Attraverso una lunga indagine personale, documentata quotidianamente sui social con una rubrica intitolata “Cerignola città invisibile” — ispirata all’opera di Italo Calvino — Dercole afferma di aver passato al vaglio ogni clausola contrattuale, incrociando i servizi promessi da Teknoservice con quelli effettivamente svolti. Il risultato, a suo dire, è allarmante: “Non solo moltissimi servizi non sono stati mai realizzati, ma l’azienda ha ottenuto il massimo del punteggio proprio grazie a quelle promesse — mai mantenute — nell’offerta tecnica”.

Nel dettaglio, Dercole denuncia la mancata esecuzione di attività come la pulizia e disinfezione periodica dei mastelli, il ritiro personalizzato dei pannolini per persone non autosufficienti, la sanificazione e spazzamento di strade e marciapiedi ogni 15 giorni, e la manutenzione di caditoie e fontane. Quest’ultima voce, in particolare, ha comportato una spesa ulteriore per le casse comunali, stimate in oltre un milione di euro, dal momento che il Comune ha dovuto affidare quegli stessi servizi ad aziende terze, nonostante fossero già inseriti nel capitolato tecnico di Teknoservice.

“La gara d’appalto prevedeva un punteggio massimo di 90 punti per l’offerta tecnica e solo 10 per quella economica”, spiega Dercole. “È evidente che la strategia dell’azienda sia stata quella di promettere un ampio ventaglio di servizi extra, ottenendo così il punteggio massimo in fase di valutazione. Ma nella realtà, nessuno di questi servizi è stato rispettato. Siamo di fronte a una truffa strutturata”.

Ma le critiche non si fermano all’azienda. Sotto accusa finisce anche l’amministrazione comunale. Dercole punta il dito contro la mancata nomina del DEC (Direttore Esecutivo del Contratto), figura obbligatoria che avrebbe dovuto vigilare sull’adempimento delle clausole contrattuali: “Senza il DEC, è mancato qualunque controllo. L’azienda è stata lasciata libera di agire senza alcuna supervisione, e questo è inaccettabile. Chi ha amministrato ha chiuso gli occhi o, peggio, ha coperto queste irregolarità”.

Tra le accuse più gravi c’è anche quella del doppio pagamento del trasporto rifiuti, per cui Dercole preannuncia specifiche segnalazioni agli organi contabili e alla magistratura finanziaria. “Il Comune ha versato somme due volte per lo stesso servizio. È un fatto gravissimo, che merita piena luce e responsabilità chiare”.

Il segretario cittadino di Forza Italia chiede ora un immediato intervento della magistratura contabile e penale per accertare le responsabilità e i danni economici prodotti alla città. “La Teknoservice ha violato gli impegni contrattuali. L’amministrazione ha fallito nel suo dovere di controllo. Chi ha sbagliato deve pagare”, conclude Dercole.

Intanto, l’opposizione invoca una commissione consiliare d’inchiesta e l’immediata revisione dell’appalto. La città resta in attesa di risposte concrete, mentre la vicenda rischia di trasformarsi in uno dei più gravi scandali amministrativi degli ultimi anni a Cerignola.

Lo riporta lanotiziaweb.it