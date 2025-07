Manfredonia, 25 luglio 2025 – Con determinazione dirigenziale n. 1409 del 25 luglio 2025, il Comune di Manfredonia ha concluso con esito positivo la procedura di selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente tecnico a tempo determinato.

L’incarico, della durata triennale, è stato conferito all’architetto Michele Prencipe, attualmente in aspettativa dal Comune di Cerignola.

La procedura è stata avviata in applicazione dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e si inserisce nel piano occupazionale approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 38 del 14 febbraio 2025, autorizzato dalla COSFEL nella seduta del 26 marzo successivo. Dopo l’esito negativo dell’interpello interno, la selezione è stata indetta con avviso pubblico pubblicato sulla piattaforma InPA dal 10 al 24 maggio 2025.

Degli 11 candidati che hanno presentato domanda, 8 sono stati ammessi al colloquio, svoltosi il 9 luglio. La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1160 del 25 giugno 2025, ha ritenuto idonei i 4 candidati che si sono presentati, sottoponendoli immediatamente dopo anche al colloquio con il Sindaco, come previsto dall’avviso. Il Sindaco ha quindi selezionato, a proprio insindacabile giudizio, il candidato ritenuto più idoneo per l’incarico.

L’architetto Prencipe ha prodotto la documentazione richiesta e ottenuto il provvedimento di collocamento in aspettativa triennale dal Comune di Cerignola (determinazione n. 98 del 24 luglio 2025), consentendo così la formalizzazione dell’assunzione, con decorrenza dal 28 luglio 2025 fino al 27 luglio 2028. Il nuovo dirigente ha già superato idoneamente la visita medica presso l’amministrazione di provenienza, effettuata il 30 gennaio 2024.

L’impegno di spesa per l’assunzione del dirigente, pari a € 49.043,08 per l’anno in corso, è stato ripartito tra diversi capitoli di bilancio, coprendo il trattamento tabellare, la retribuzione di posizione e i relativi oneri previdenziali e fiscali. Per gli anni successivi, si prevede l’impegno di spesa ex lege su base annua.

La determinazione evidenzia, inoltre, la conformità del procedimento a tutta la normativa vigente: dal Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2000) al regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, dai recenti orientamenti della Corte dei conti al CCNL dell’area funzioni locali (2019–2021).

Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle condizioni dettate dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, in materia di PNRR e incarichi ex art. 110 TUEL, con espressa esclusione — fino al 31 dicembre 2026 — di alcune limitazioni ordinarie in materia di dotazione organica. Si sottolinea, infine, che l’esito della selezione sarà pubblicato nella sezione “bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune, con valore di notifica ai sensi della normativa vigente.

Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, eventuali ricorsi potranno essere presentati esclusivamente al giudice ordinario, trattandosi di incarico non concorsuale. Con questa nomina, l’amministrazione intende rafforzare le proprie competenze tecniche e assicurare continuità operativa alle attività di pianificazione e realizzazione degli investimenti, con particolare attenzione ai progetti finanziati attraverso fondi europei e PNRR.

Tommaso Gioieni, dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, ha firmato digitalmente il provvedimento, che è stato pubblicato all’Albo Pretorio e trasmesso agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.