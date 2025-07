Crisi del pomodoro da salsa nel foggiano: raccolti giù del 20% per siccità e costi alle stelle

È partita in Puglia, con la provincia di Foggia in prima linea, la raccolta del pomodoro da salsa. Un inizio segnato però da profonde difficoltà: la siccità ha già causato un taglio del 20% della produzione, mentre l’aumento delle importazioni cinesi di pomodoro da industria, a fronte di consumi interni bassissimi (circa 1 kg pro-capite all’anno), sta esercitando ulteriori pressioni sui mercati internazionali e sulle frontiere nazionali.

A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che sottolinea come proprio Foggia rappresenti il cuore pulsante del comparto: quasi un quinto del raccolto nazionale proviene da qui, con 3.500 produttori attivi su una superficie complessiva di circa 32.000 ettari e una produzione stimata di 20 milioni di quintali, pari a una Produzione Lorda Vendibile di circa 180 milioni di euro. Alla siccità, che ha costretto molte aziende ad abbandonare interi ettari per salvare almeno parte delle coltivazioni, si sommano i rincari record di energia, carburanti e materie prime: il costo di produzione del pomodoro è salito del 30% rispetto alle medie storiche.

«La situazione è critica – spiega Mario De Matteo, presidente di Coldiretti Foggia – perché il pomodoro agli agricoltori viene pagato solo tra i 15 e i 16 centesimi al chilo, mentre le fatture e i pagamenti sono stati addirittura congelati in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime settimane, quando rischieremo di restare completamente senza acqua per l’irrigazione a causa delle dighe vuote». Un problema che riguarda soprattutto la grande diga di Occhito, ormai vicina al cosiddetto “volume morto”, sotto il quale non è più possibile prelevare acqua per scopi irrigui.

Secondo Coldiretti, la forbice tra quanto percepiscono gli agricoltori e il prezzo finale sugli scaffali è impressionante: per una bottiglia di passata da 700 ml, venduta in media a 1,6 euro, soltanto il 9,4% del prezzo (circa 15 centesimi) corrisponde al valore riconosciuto al pomodoro fresco. Il resto copre costi industriali, trasporto, imballaggio, distribuzione e marketing. Intanto cresce l’import di derivati del pomodoro dalla Cina, fenomeno che coinvolge sempre più l’Europa e rischia di mettere in ginocchio i produttori locali, già provati dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Per difendere la filiera del pomodoro italiano, Coldiretti chiede da tempo un sistema di etichettatura di origine obbligatoria a livello europeo, che valorizzi il legame con il territorio e garantisca trasparenza per i consumatori. Un’iniziativa che l’associazione porta avanti anche attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare, lanciata simbolicamente lo scorso anno al Brennero per difendere la distintività del Made in Italy. «Servono regole chiare – conclude De Matteo – e il principio di reciprocità per evitare concorrenza sleale, tutelare le imprese agricole e assicurare ai consumatori prodotti davvero italiani, tracciabili e sicuri».

