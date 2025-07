SAN GIOVANNI ROTONDO – Un territorio in ginocchio, una popolazione stremata e una situazione ambientale sempre più critica. È questo lo scenario descritto questa mattina dal sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, nel corso dell’incontro con il Prefetto di Foggia, Paolo Grieco, al quale ha chiesto un intervento urgente contro l’emergenza incendi che da settimane sta colpendo il territorio.

“Non ne possiamo più”, ha dichiarato il primo cittadino, portando in Prefettura la voce dei residenti esasperati da una lunga serie di roghi, in gran parte di origine dolosa, che stanno devastando i boschi intorno alla città. Ettari di verde sono già andati distrutti, e la minaccia per la sicurezza dei cittadini cresce di giorno in giorno.

Barbano ha parlato di una città “destabilizzata” e profondamente colpita da una crisi che non è solo ambientale, ma anche sociale. “Non si capisce il motivo di questi atti criminali – ha spiegato – ma la matrice dolosa non lascia spazio a dubbi: c’è una mano dietro tutto questo, e va fermata”.

Nel corso del colloquio, il sindaco ha chiesto un potenziamento immediato delle forze dell’ordine sul territorio, ma anche l’introduzione di strumenti tecnologici all’avanguardia per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Droni, sensori e sistemi di sorveglianza avanzata, ha sottolineato, possono rappresentare un alleato strategico per individuare tempestivamente i focolai e bloccarne la propagazione.

“Serve un’azione congiunta tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità – ha concluso Barbano – solo così potremo mettere fine a questa catena di distruzione e restituire sicurezza e serenità ai cittadini”.

L’appello del sindaco è ora al vaglio della Prefettura, che valuterà le misure da adottare per rafforzare la rete di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi nel Gargano.

Lo riporta foggiatoday.it.