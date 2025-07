Foggia: il Centrodestra chiedono Consiglio Monotematico sul Piano Urbanistico Generale

L’Amministrazione Episcopo con l’atto di indirizzo della Giunta Comunale delibera n. 177 del 16.07.2025, viola l’art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali che attribuisce la competenza in tema di pianificazione urbanistica esclusivamente al Consiglio Comunale. Essendo vigente il Documento Programmatico Preliminare, come dichiarato dal dirigente Mendolicchio in Commissione Territorio, solo un atto del Consiglio Comunale può modificare quell’indirizzo programmatico.

L’atto di indirizzo della Giunta Comunale si presenta come un mero atto amministrativo e non si presenta come un elaborato tecnico-programmatico compiuto, risulta un elenco di parole vuote, una sommatoria di interventi senza una visione sistemica che manca di una strategia complessiva di trasformazione urbana, mancanza di gerarchia e priorità chiare senza una sequenza strategica e l’assenza di indicatori di risultato e di valutazione. Nessun cenno al blocco delle varianti urbanistiche bensì la presenza di alcune fughe in avanti in questa direzione come l’operazione malcelata sulle aree dismesse della Ferrovia già destinata a produzione di energia da fonti rinnovabili oppure la riqualificazione dell’area dell’ex-mercato ortofrutticolo. E chi ha fornito questo “indirizzo”? Si celano dei privati dietro queste operazioni?

Secondo la nostra visione strategica la città seppur in espansione non deve vedere ulteriore consumo di suolo con aumenti di cubature ma deve puntare su elementi qualificanti la qualità della vita quali la rigenerazione urbana, la perequazione degli standard urbanistici, la valorizzazione dei cosiddetti “vuoti” attraverso la caratterizzazione delle superfici pubbliche destinate a verde, servizi, impiantistica sportiva e istruzione. Aree obiettivo con Piani di recupero dovranno essere i “Quartieri Settecenteschi”, il Villaggio Artigiani, Rione Martucci, il Salice, le Borgate ed un intervento, come già programmato nel DPP e nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, per l’apertura del secondo fronte di stazione su Viale Fortore. Inoltre riteniamo necessari per il rilancio e lo sviluppo economico della città e della Capitanata, sia un grande progetto di rilancio della Fiera di Foggia che dell’Area di Sviluppo Industriale, oggi entrambe a guida centrosinistra che negli anni non hanno prodotto nulla anzi si sono eclissate sotto un forte impulso baricentrico.

Questi elementi sono contenuti nel DPP – Documento di Programmazione Preliminare che la coalizione di centrodestra ha già approvato nel 2019 insieme ai principali documenti di programmazione (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano di Rigenerazione Urbana, Piano del Commercio, Piano di Protezione Civile) e contiene i presupposti per redigere il PUG. Anche il progettista Ing. Karrer ha dichiarato che manca solo l’ultimo miglio alla redazione del Piano Urbanistico Generale per cui ci chiediamo perché un atto di indirizzo non condiviso né con il Consiglio Comunale né con gli attori del territorio? Un passo indietro nel tempo che rallenta invece di accelerare.

Se la città diventa vivibile aumenta la qualità della vita e il nostro contributo sarà in questo senso chiedendo all’Amministrazione Comunale di coinvolgere le altre amministrazioni pubbliche, in primis l’Università, per fare gioco di squadra, le associazioni datoriali e le associazioni di volontariato. Invitiamo l’Amministrazione Episcopo ad un confronto pubblico e politico su questi temi, ma nel luogo deputato ovvero il Consiglio Comunale, e ad accelerare l’attività amministrativa che risulta blanda senza una strategia, per rilanciare la città attraverso una visione di sviluppo partecipato per una vera rinascita urbana.

I gruppi consiliari di Centrodestra al Comune di Foggia

Fratelli d’Italia, Forza Italia, lista civica DI MAURO Sindaco, lista civica Prima Foggia