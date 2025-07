Foggia, la nuova era parte da Trinitapoli. Rossi: "Voglio giocatori che diano il massimo" (VIDEO)

FOGGIA – È ufficialmente iniziata la stagione 2025-2026 del Calcio Foggia 1920, con l’apertura del ritiro pre-campionato in una sede inedita: la struttura sportiva di Trinitapoli. Una scelta dettata da esigenze logistiche e strategiche, come spiegato in una partecipata conferenza stampa che ha segnato l’avvio della nuova era rossonera. Presenti all’incontro con i media il presidente Nicola Canonico, l’amministratore giudiziario Avv. Vincenzo Vito Chionna, il direttore sportivo Carlo Musa, il nuovo addetto stampa Alberto Mangano e il tecnico Delio Rossi, accolto con entusiasmo nel suo “ritorno a casa”.

Trinitapoli, punto di partenza necessario

La decisione di trasferire temporaneamente la sede degli allenamenti a Trinitapoli è stata uno dei temi principali. Il sindaco Francesco Di Feo ha parlato di “colpo di fulmine” con la realtà foggiana, assicurando il massimo supporto della comunità locale. L’Avv. Chionna ha chiarito come tale delocalizzazione sia motivata dalla necessità di tutelare il manto erboso dello stadio Pino Zaccheria e dalla mancata disponibilità, per ragioni burocratiche e strutturali, di altri impianti idonei in città.

Il presidente Canonico ha sottolineato la funzionalità dell’impianto trinitapolese, che offre tutti gli spazi richiesti da un club professionistico, in netto contrasto con l’obsolescenza del campo della FGC, in passato responsabile di numerosi infortuni. Nonostante la distanza da Foggia e i disagi organizzativi, la dirigenza ha ribadito l’importanza di partire con basi solide e strutture adeguate.

Mercato, identità e il ritorno di Delio Rossi

Sul fronte tecnico, il direttore sportivo Carlo Musa ha riconosciuto un fisiologico ritardo nella costruzione della rosa, ma ha invitato alla pazienza: “Cercheremo calciatori con qualità tecniche, fisiche e caratteriali, che considerino un onore vestire questa maglia”. Il mercato, ha assicurato, non sarà affrettato.

Attesissimo il ritorno in panchina di Delio Rossi. L’allenatore, foggiano di nascita e cuore, ha spiegato la sua scelta con parole dense di significato: “Non potevo dire di no a un figlio in difficoltà”. Ha firmato un contratto annuale, pronto a essere giudicato esclusivamente per il lavoro che svolgerà da oggi in avanti. Ha chiesto calciatori “sani, che corrano e sappiano interpretare il mio calcio”, indicando come obiettivo primario una salvezza anticipata. Un realismo necessario, viste le difficoltà legate all’immagine attuale del club, che ha portato molti atleti a declinare l’approdo a Foggia.

Stabilità economica e legalità: il “modello Foggia”

Sul piano societario, il presidente Canonico ha rassicurato tutti circa la solidità finanziaria del club: le perdite di esercizio sono state già coperte con versamenti superiori al milione di euro, garantendo così piena operatività sul mercato senza vincoli di Salary Cap. L’Avv. Chionna ha presentato il progetto di amministrazione giudiziaria come un caso unico nel panorama calcistico nazionale: un modello “pilota” pensato per tutelare la legalità e offrire un ambiente sereno, anche a livello contrattuale. Ogni decisione strategica, compresa quella di Trinitapoli, passa attraverso l’autorizzazione del Tribunale, nel rispetto di rigorosi protocolli di condotta.

Stadio Zaccheria e campagna abbonamenti: luci e ombre

Lo Zaccheria resterà la casa del Foggia per le gare ufficiali, ma la società ha ribadito di non voler partecipare a bandi per la sua gestione, preferendo concentrarsi su aspetti sportivi e logistici. La manutenzione del terreno di gioco resta una priorità imprescindibile per salvaguardare la salute degli atleti. La campagna abbonamenti, invece, non partirà in estate. I lavori di ristrutturazione, che coinvolgono settori come la Curva Nord e il settore ospiti, impediscono di garantire un numero sufficiente di posti. L’obiettivo è lanciare una campagna per il girone di ritorno, qualora gli interventi si concludano entro il 31 dicembre.

Un passaggio tecnico importante ha riguardato il rischio di penalizzazione di 4 punti, dovuto a ritardi nei pagamenti di stipendi e contributi. Il Foggia presenterà entro il 31 luglio una memoria difensiva e un documento autorizzato dalla Procura Nazionale Antimafia: oltre 200 pagine che attestano un nesso tra “intimidazioni sistemiche” e la cessione societaria, invocando la forza maggiore come causa dei mancati pagamenti. Un caso che potrebbe fare giurisprudenza.

In chiusura, il presidente Canonico ha lanciato un accorato appello all’unità: “È il momento dei fatti, non delle parole. Solo lavorando insieme – stampa, imprenditori, tifosi – possiamo restituire a Foggia il posto che merita nel calcio italiano”. Il club ha annunciato anche il nuovo sponsor tecnico Givova e una ristrutturazione dello staff medico e organizzativo, a conferma della volontà di rinnovamento.