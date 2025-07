“La Foresta Umbra è uno dei più grandi tesori del nostro patrimonio naturale. Con i suoi oltre 10.000 ettari di superficie, immersi nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, rappresenta un vero e proprio scrigno di biodiversità che custodisce una varietà di flora e fauna uniche nel panorama italiano. Un ecosistema antico, fatto di silenzi, suoni della natura, luce filtrata dai rami e sentieri che attraversano secoli di storia ecologica”.

È il commento dell’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, a margine dell’evento di presentazione del libro sostenuto da Regione Puglia-Dipartimento Ambiente e Asset, dal titolo “Foresta Umbra – l’anima verde della Puglia”,

nell’ambito del Festival Il Libro Possibile a Vieste questa mattina. Si tratta della nuova pubblicazione della Collana ASSET, Studi e Ricerche a cura della professoressa Alberta Zallone, attraverso una narrazione scientifica e visiva. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il dg di Asset, Elio Sannicandro, il direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, Paolo Garofoli, e il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

“Siamo orgogliosi di poter valorizzare questa grande ricchezza attraverso un libro – ha proseguito l’assessora – che, finalmente, le dedica l’attenzione che merita, andando a colmare un vuoto nella divulgazione ambientale e offrendo uno strumento utile anche alla fruizione responsabile da parte dei visitatori. Ma accanto alla bellezza, non possiamo dimenticare la responsabilità: la Foresta Umbra deve essere protetta da chi la mette in pericolo con incuria o comportamenti dolosi, come purtroppo accade con gli incendi, purtroppo appiccati volontariamente o provocati da negligenza. È inaccettabile che pochi atti irresponsabili distruggano in poche ore un patrimonio costruito dalla natura in secoli”.

“In questo contesto, Regione Puglia ha un ruolo centrale nella tutela attiva e nella valorizzazione della Foresta Umbra – ha sottolineato -.

Attraverso il coordinamento con il Parco Nazionale del Gargano e gli enti locali, promuoviamo e sosteniamo una strategia integrata di gestione forestale sostenibile, prevenzione incendi, manutenzione ambientale e valorizzazione ecoturistica. Con il nostro Piano Forestale regionale, finanziamo interventi per la messa in sicurezza dei boschi, la cura del sottobosco, il monitoraggio delle aree sensibili e la formazione del personale impegnato nella tutela ambientale. Anche le politiche per la Biodiversità e l’economia Circolare siamo in grado d’investire nella promozione della fruizione lenta e consapevole delle aree naturali, nella sensibilizzazione dei cittadini e delle scuole e nel sostegno alla ricerca scientifica”.

“La Regione Puglia è, inoltre, impegnata nella costruzione di una rete tra territori forestali, aree protette e comunità locali, per promuovere uno sviluppo che sappia conciliare tutela ambientale e valorizzazione culturale ed economica.

La Foresta Umbra è un bene comune – ha concluso l’assessora Triggiani -, da difendere ogni giorno. Ringrazio la professoressa Zallone e il professor Leone per aver donato a questo patrimonio naturale un’opera che lo racconta con rigore e sensibilità, invitandoci a conoscerlo meglio e a viverlo con rispetto. La Regione sarà sempre al fianco di chi protegge e valorizza questo straordinario angolo di Puglia”.

Per il dg di Asset, Elio Sannicandro, si tratta di “un’opera editoriale che celebra la Foresta Umbra in tutte le sue dimensioni: storica, naturalistica, estetica e scientifica. Attraverso le fotografie di Alberta Zallone e contenuti approfonditi sulla biodiversità, la conservazione e i percorsi escursionistici, il volume promuove una fruizione consapevole e sostenibile di un ecosistema unico. L’iniziativa, curata da Asset Puglia, si inserisce in un più ampio impegno istituzionale per valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale della Regione, contribuendo alla diffusione di una cultura della sostenibilità e della conoscenza del territorio”.