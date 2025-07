Il Piccole Cose Fest celebra dieci anni di poesia e resistenza a Monte Sant’Angelo

Dal 29 al 31 luglio, la X edizione del Piccole Cose Fest trasforma Monte Sant’Angelo in un osservatorio poetico sul mondo. Dopo l’anteprima del 5 luglio tra le faggete vetuste della Foresta Umbra, con la presentazione dell’ultima opera di Claudio Damiani, il festival torna nel cuore del Gargano per un’edizione che conferma la sua identità: piccolo, radicale, necessario.

La terrazza del Museo Etnografico Tancredi (MeTA), gestita dalla Pro Loco locale, sarà il fulcro di questa tre giorni dedicata alla parola, alla lentezza e alla condivisione. Patrocinato dal Comune di Monte Sant’Angelo e realizzato in collaborazione con il Presidio del Libro, il MeTA e la Pro Loco, il festival rinnova il suo intento originario: abitare i luoghi con la parola e trasformare la lentezza in forma di resistenza.

Ogni giornata si apre all’alba, alle 6.30 in Piazza De’ Galganis, con “Farsi Verso”, una camminata poetica guidata da Raffaele Niro, poeta e ideatore del festival. È un laboratorio a cielo aperto di ascolto e narrazione, in cui ogni passo diventa un’occasione per raccogliere memorie, evocare immagini, sentire il paesaggio. I partecipanti sono poi invitati a scrivere un testo ispirato all’esperienza vissuta, scegliendo liberamente forma e stile: racconto, poesia, diario, lettera. L’unico vincolo è la sincerità del gesto.

La sera, alle 21.00, il MeTA ospita tre eventi unici, preceduti dalla lettura collettiva dei testi scritti all’alba, momento in cui la scrittura si fa voce, la voce relazione e la relazione diventa comunità.

Il 29 luglio apre Nicola Lagioia – scrittore e già direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino – con “Presto saprò chi sono”, una lezione-spettacolo sulla potenza del racconto, da Omero ai nostri giorni. Un viaggio nella letteratura come strumento di conoscenza e salvezza.



Il 30 luglio è la volta di “Sulla soglia del silenzio”, opera poetico-musicale con Raffaele Niro e il gruppo Corde Sciolte, ispirata a una transumanza immaginaria di San Francesco d’Assisi fino al Gargano. Un pellegrinaggio tra suoni e versi, tra spiritualità e radici mediterranee.

Il 31 luglio chiude Cristò, scrittore tra i più originali della narrativa contemporanea, con la presentazione di “Penultime parole” (Mondadori). Un romanzo che esplora con profondità e delicatezza il confine tra vita e morte, tra parola e silenzio.

A dieci anni dalla sua nascita, il Piccole Cose Fest si conferma un festival intimo e resistente, che crede nel valore della parola come atto politico e nella poesia come forma di presenza. Un’esperienza che lascia tracce umane ed emotive, più durature degli applausi e delle fotografie.

Perché, come ricorda Vito Teti, restare è il gesto più rivoluzionario che possiamo compiere.