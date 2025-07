“La nostra comunità è ancora scossa da quanto accaduto negli ultimi giorni. Gli incendi che hanno colpito il territorio di Manfredonia hanno lasciato un segno profondo e impongono una riflessione collettiva.” È con queste parole che il consigliere comunale Avv. Vincenzo Di Staso (Strada Facendo) chiede la convocazione urgente di un Consiglio Comunale monotematico, dedicato alla tutela e alla salvaguardia ambientale del territorio.

“Gli attacchi subiti sono stati gravi, vili e hanno prodotto danni enormi al nostro patrimonio naturale. Per questo – spiega Di Staso – è necessario un confronto pubblico, ampio e trasparente, per analizzare quanto accaduto e costruire insieme le azioni da mettere in campo per il presente e per il futuro.”

La proposta è quella di un Consiglio Comunale allargato, che coinvolga non solo l’amministrazione locale ma anche i rappresentanti delle istituzioni territoriali, tra cui la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Parco Nazionale del Gargano, i Consorzi di Bonifica, le associazioni di categoria, la Prefettura, i Sindaci dei Comuni limitrofi, le associazioni ambientaliste, studentesche e l’Arcidiocesi.

“Non cerchiamo colpevoli, né vogliamo un processo. Chiediamo semplicemente un momento di confronto serio e condiviso, per affrontare con sincerità e responsabilità le fragilità del nostro territorio e definire insieme una strategia per la sua difesa”.

“La partecipazione ampia a questo Consiglio sarà un segnale di maturità civica e di attenzione verso una questione che ci riguarda tutti”, conclude Di Staso, rivolgendo un appello diretto al Sindaco di Manfredonia affinché accolga la richiesta e convochi al più presto l’assemblea.

