Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina) chiede audizione urgente del capo protezione civile Puglia, Barbara Valenzano

“Anche oggi la Puglia è interessata da vasti incendi.

Dopo il Salento, in questi giorni il territorio più martoriato è il Gargano, anche in queste ore a Serracapriola le fiamme stanno distruggendo ettari ed ettari di vegetazione. L’altro giorno i canadair sono arrivati da Napoli, Roma e addirittura da Genova, perché la Puglia è fra le pochissime regioni a non avere una flotta aerea anti-incendi, ma quando il focolaio si è già esteso

La Regione in pompa magna annunciò che erano stati stanziati 10 milioni di euro, ma siamo a fine luglio e la Protezione civile regionale non ha ancora spiegato perché a febbraio la gara è andata deserta e ora invece che procedere velocemente sia anmcora in corso la fase di valutazione per la seconda gara indetta.

Aspettiamo da tempo il capo della protezione civile pugliese, Barbara Valenzano in Commissione Bilancio per capire non solo perché non c’è una flotta pugliese ma per comprendere come si sono attrezzati non solo per spegnere gli incendi ma per prevenirli. Sollecitiamo il presidente Saverio Tammacco a calendarizzarla la prossima settimana, altrimenti è evidente che si vogliono nascondere precise responsabilità e inefficienze.

A questo punto facciamo intervenire la Protezione civile nazionale, il governo regionale chieda al governo nazionale di dichiarare lo stato di emergenza in modo da avere un pronto intervento”.